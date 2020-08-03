Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 3 августа превысило 18 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 18 019 472 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 224 тысяч. За весь период пандемии скончались 688 369 инфицированных, более 10,6 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 4,66 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (более 2,73 миллиона человек), Индия (более 1,75 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (849,2 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (511,4 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 154 859 человек. Также высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 5 427 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 849 227 случаев заражения коронавирусом. Из них более 650 тысяч пациентов выздоровели, 14 128 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 28,7 миллиона тестов на коронавирус.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.