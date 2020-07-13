Телеканал «Звезда» опубликовал видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России.

На кадрах, снятых из кабины пилота, видно нанесение ракетных ударов по условному противнику, а также групповые полеты штурмовиков.

Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели и уничтожения объектов противника.

Су-25СМ3 — самая современная версия штурмовика, получившая новые системы радиоэлектронной борьбы, вооружение, навигационный комплекс.