Жители Бурятии сняли на видео странный объект в небе. Видео появилось в сообществе «PITBULLMONSTER» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как по вечернему небу плывет нечто спиралевидной формы. Явление наблюдалось в течение нескольких минут, после чего исчезло. Автор поста предполагает, что это комета C/2020 F3 (NEOWISE), которая приблизилась к Земле на максимально близкое расстояние – до 103,5 млн км.

Напомним, что ранее в Польше большую известность получили фото с НЛО с высоком качестве. Уфологи подчеркнули, что ничего подобного зафиксировать им не удавалось. И в отличие от других сообщений об НЛО произошедшее в Польше заставляет задуматься.