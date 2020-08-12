Белорусская милиция опубликовала видео, на котором, как заявляется, запечатлена погоня за женщиной за рулем автомобиля, которая в социальных сетях рассказывала, что ее избили силовики и угрожали оружием.

«Сегодня вечером некоторые интернет-ресурсы опубликовали информацию о том, что в Минске задержан журналист. На самом деле никаких «пистолетов» и «побили» не было», — пишет пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем канале в Telegram.

Она приводит цитату водителя автомобиля, которая рассказывает, что отказалась выйти из машины, после чего сотрудник ГАИ начал бить по автомобилю и угрожать оружием, а когда машину остановили, мужа женщины вытащили из него и избили.

На прикрепленном видео с регистратора машины ГАИ остановленный автомобиль резко трогается, а сотруднику автоинспекции удается вырвать руку, зажатую стеклом. После следует короткая погоня, на которой видео заканчивается, момент задержания водителя и пассажира на него не попал.

«Объективно дело обстояло так. Сегодня, 12 августа, около 19.40 на проспекте Дзержинского в Минске сотрудники ГАИ попытались остановить машину «Ниссан» для проверки документов. За рулем находилась 38-летняя водитель, которая проигнорировала неоднократные требования об остановке. Милиционеры начали преследовать автомобиль, пока он не остановился. Уже во время проверки документов женщина зажала руку сотрудника оконным стеклом и начала движение», — пишет Чемоданова.

Она добавила, что водителя и пассажира машины доставили в отдел милиции для разбирательства. «Женщина привлечена к административной ответственности за невыполнение требования об остановке авто», — написала пресс-секретарь ведомства.

В соцсетях этот эпизод описывали, как задержание журналиста с применением оружия.

До этого сообщалось о нескольких случаях, когда водители в Белоруссии сбивали правоохранителей.

/ Илья Питалев / Перейти в фотобанк

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Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

10 из 20Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске. 11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

20 из 20

Акция протеста в Минске.