Минобороны опубликовало видео перехвата американских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря.

На кадрах видны Р-8А «Посейдон» американских ВМС, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.

В Минобороны ранее сообщили, что дежурные силы ПВО своевременно выявили действия американских военных, их сопроводил Су-30 морской авиации Черноморского флота.

Экипаж российского истребителя приблизился к американским самолетам на безопасное расстояние, идентифицировал их, после чего они изменили направление полета от государственной границы России.

В ведомстве отметили, что полет российского самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Активность американских военных у границ России в последние дни возросла. Так, на прошлой неделе над Балтийским морем заметили бомбардировщики ВВС США. Россия в ответ на это подняла в небо Су-27. Спустя несколько дней американские B-52H пролетели уже над Охотским морем. Их сопроводили российские Су-30, Су-35 и МиГ-31.