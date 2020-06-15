В сети появилось видео, как в Индонезии мужчины достают из крокодила женщину, которые он недавно съел, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 45-летняя местная жительница пошла на рыбалку к реке, но внезапно появился огромный крокодил, и утащил ее под воду. Все это произошло на глазах у друзей женщины, которые не смогли ничего сделать.

Однако на следующий день охотящегося на людей крокодила все же удалось изловить. Длина егo тела составила около 5 метров. Из брюха хищника достали останки тела погибшей.

Стоит отметить, что Индонезия печально славится своими крокодилами, для которых человек является легкой добычей. Так, в 2016 году на острове Раджа Ампат обнаружили российского туриста, который стал жертвой крокодила.