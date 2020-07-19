Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытаний перспективной основы снаряда для реактивной системы залпового огня будущего на полигоне НПО «Сплав».

В ходе испытаний снаряд поместили в улавливающую среду, в роли которой выступили мешки с опилками. Далее произвели подрыв и выбрали мелкие части. После этого специалисты собрали магнитом осколки снаряда для анализа.

На кадрах видно, как снаряд разрывает восемь кубометров мешков с опилками и раскидывает их по всей зоне испытаний.

На НПО «Сплав» производят все российские РСЗО, среди которых «Ураган», «Смерч», «Град», «Торнадо» и «Солнцепек».