Мать блогерши Анастасии Зубриной, также известной как Настя Тропицель, опубликовала в инстаграме ролик, снятый за два часа до гибели девушки на острове Бали.

Как говорится в посте, это последнее видео, которое Зубрина записала перед смертью.

View this post on Instagram Нашла самое последнее видео в телефоне Насти, это где-то за 2 часа до трагедии😭😭😭 Ничего не предвещало беды. Они ехали с Виктором на одном байке завтракать или ещё куда-то, Настя в качестве пассажира, вроде бы всё хорошо, она улыбается на этом видео. Мы были в это время на даче в Ленобласти, по нашему времени было около 6:30 утра, меня разбудила собака, ей срочно захотелось погулять, хотя она обычно раньше 10 часов нас не будит и пришлось с ней выйти на улицу. День начинался прекрасно, светило солнышко и у меня была мысль позвонить Насте, спросить, как у неё дела, как настроение и поддержать её ещё раз после ссоры с папой, которая была накануне, но почему-то я этого не сделала, о чём сейчас очень жалею 😭😭😭 Я решила прилечь ещё на пару часиков и позвонить чуть позже, но потом оказалось уже поздно😰 … я получила сообщение от Миши о том, что Настя погибла😭😭😭 До сих пор думаю, а вдруг бы я позвонила и ничего бы этого не произошло😭😭😭 A post shared by Оксана (@o.ksulya) on Jul 2, 2020 at 3:41pm PDT

На кадрах девушка вместе с молодым человеком едут на спортивном мотоцикле.

«Настя в качестве пассажира, вроде бы все хорошо, она улыбается на этом видео», — написала мать погибшей, добавив, что «ничего не предвещало беды».

Женщина рассказала, что в тот день встала раньше обычного и хотела позвонить дочери, чтобы поддержать после ссоры с отцом, однако решила сделать это чуть позже. Через пару часов ей сообщили о смерти Зубриной.

«До сих пор думаю, а вдруг бы я позвонила и ничего бы этого не произошло», — отметила она.

О гибели Тропицель стало известно 21 июня. Как писали в соцсетях, девушка ехала на спортивном мотоцикле и врезалась в бордюр. Она скончалась на месте ДТП от полученной черепно-мозговой травмы.