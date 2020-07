View this post on Instagram

Нашла самое последнее видео в телефоне Насти, это где-то за 2 часа до трагедии😭😭😭 Ничего не предвещало беды. Они ехали с Виктором на одном байке завтракать или ещё куда-то, Настя в качестве пассажира, вроде бы всё хорошо, она улыбается на этом видео. Мы были в это время на даче в Ленобласти, по нашему времени было около 6:30 утра, меня разбудила собака, ей срочно захотелось погулять, хотя она обычно раньше 10 часов нас не будит и пришлось с ней выйти на улицу. День начинался прекрасно, светило солнышко и у меня была мысль позвонить Насте, спросить, как у неё дела, как настроение и поддержать её ещё раз после ссоры с папой, которая была накануне, но почему-то я этого не сделала, о чём сейчас очень жалею 😭😭😭 Я решила прилечь ещё на пару часиков и позвонить чуть позже, но потом оказалось уже поздно😰 … я получила сообщение от Миши о том, что Настя погибла😭😭😭 До сих пор думаю, а вдруг бы я позвонила и ничего бы этого не произошло😭😭😭