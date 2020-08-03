Замглавы МВД Украины Антон Геращенко показал в Facebook фотографию мужчины, подозреваемого в захвате отделения банка в киевском бизнес-центре.

"Судя по его социальным сетям — это психически неуравновешенный человек", — написал Геращенко, напомнив, что угрожающий взорвать бомбу в отделении банка является, по предварительным данным, гражданином Узбекистана.

Он пояснил, что до сих пор не известно, насколько серьезны мотивы мужчины. Поэтому выбрали стратегию переговоров.

Ранее стало известно, что в полицию обратилась представительница АО «Универсал банк». По ее словам, зашедший в отделение банка мужчина заявил о том, что в его рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банка покинули отделение, а руководительница осталась там по собственному желанию.

С мужчиной начали переговоры. Он, согласно сообщению телеканала NewsOne, требует выхода в прямой эфир.

Ранее в конце июля мужчина захват автобус с 13 пассажирами в центре Луцка. У него были взрывчатка и оружие. Заложников освободили спустя более десяти часов, пострадавших нет.

В итоге его арестовали. Также в Полтавской области спустя несколько дней мужчина взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату, так как его попытались задержать за угон машины.

Позднее он отпустил заложника и сбежал. 1 августа стало известно, что его нашли и ликвидировали.