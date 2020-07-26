Три человека, включая 9-месячного ребенка, погибли и несколько человек получили ранения после падения небольшого самолета Piper PA-32 с шестью пассажирами в пригороде Солт-Лейк-Сити в субботу на жилые дома.

Как сообщает AP, самолет вылетел из регионального аэропорта Саут-Вэлли и врезался в задний двор дома в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта).

9-месячный ребенок, пилот и женщина погибли. Еще одна женщина находится в критическом состоянии, а 2-летний ребенок находится в стабильном состоянии. еще один ребенок получил помощь медиков на месте.

Пожилая женщина, находившаяся в доме, когда самолет упал, находится в критическом состоянии, сообщили в полиции.

В результате аварии по меньшей мере один дом загорелся, а в общей сложности пострадали три дома.

FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование.