За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 422, до 746 369 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 6 248 человек, за день до этого — 6 537, еще днем ранее — 6 615.

У 26,6 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние 24 часа еще 10 424 россиянина выписались после выздоровления, 156 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 523 249 пациентов, 11 770 человек скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 85 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (628), Санкт-Петербург (264), Свердловская область (263), Ханты-Мансийский АО (251), Алтайский край (246), Нижегородская область (229), Ямало-Ненецкий АО (202), Иркутская область (190), Мурманская область (187), Московская область (173).

За ними следуют: Красноярский край (133), Челябинская область (132), Архангельская область (119), Воронежская область (115), Ульяновская область (110), Оренбургская область (108), Омская область (105), Новосибирская область (103).

Менее 100 новых случаев: Хабаровский край (98), Ростовская область (97), Волгоградская область (93), Саратовская область (92), Ставропольский край (91), Тюменская область (82), Пермский край (75), Якутия (72), Краснодарский край (65), Башкирия (63), Ивановская область (62), Приморский край (62), Томская область (61), Сахалинская область (61), Тульская область (59), Самарская область (59), Чувашия (58), Смоленская область (57), Кировская область (56), Курганская область (56), Коми (50).

Менее 50: Ленинградская область (47), Тыва (47), Удмуртия (46), Кемеровская область (46), Калужская область (45), Карелия (45), Белгородская область (44), Брянская область (44), Владимирская область (42), Дагестан (42), Амурская область (42), Камчатский край (42), Тамбовская область (41), Кабардино-Балкария (41), Пензенская область (41), Орловская область (40), Ярославская область (40).

Менее 40: Забайкальский край (39), Калмыкия (38), Мордовия (37), Астраханская область (36), Рязанская область (35), Хакасия (35), Псковская область (34), Курская область (33), Липецкая область (32), Татарстан (32), Бурятия (32), Тверская область (29), Вологодская область (28), Республика Алтай (28), Марий Эл (27), Карачаево-Черкессия (25), Костромская область (23).

Менее 20: Новгородская область (19), Адыгея (16), Ингушетия (16), Северная Осетия (16), Калининградская область (12), Чечня (12), Крым (11), Магаданская область (6), Еврейская АО (4), Ненецкий АО (3), Чукотский АО (1), Севастополь (1).

Как сообщал «Рамблер», к 15 июля в России провели более 23,7 миллиона тестов на коронавирус, 258 тысяч из них — за последние сутки.