«Комсомольская правда» опубликовала переписку убитого в Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) и его предполгаемой любовницы.

Выяснилось, что супруга артиста Марина Кохал отвечала девушке от его имени 25 июня, когда Юшко уже был мертв.

«Я выезжаю?» — спросила Анна.

«Какие предложения?» — написала ей в ответ с телефона мужа Кохал.

После этого переписка закончилась, поскольку любовница музыканта заподозрила, что ей отвечает не сам Картрайт.

Из других опубликованных сообщений стало ясно, что это не первый раз, когда Марина Кохал пыталась переписываться с Анной от имени мужа. У любовников даже были «три кодовых слова», которые рэперу было необходимо назвать, чтобы заверить девушку, что отвечает ей именно он.

Тело рэп-исполнителя Энди Картрайта обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга 29 июля в расчлененном виде, при этом его части были упакованы в несколько пакетов. Жена артиста заявила, что он умер из-за передозировки наркотиков. Также она объяснила, что хотела скрыть причину смерти и расчленила его тело.

Как считает следствие, женщина убила супруга и попыталась избавиться от следов преступления.