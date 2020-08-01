Ректор ГИТИС Григорий Заславский в своем Facebook опубликовал полный текст письма народного артиста России Сергея Гармаша об уходе из театра «Современник».

В своем обращении Гармаш пояснил, что кто-то редко берет на себя ответственность выступить в одиночку, вспомнив слова доктора Штокмана о том, что самый сильный человек — самый одинокий. Он отметил, что «прожил в театре» счастливые 36 лет своей жизни» и ему тяжело и больно его покидать. Актер пояснил, что пытался изменить вектор развития театра и пытался «достучаться до властей в разных кабинетах».

«Считал это своим долгом по отношению к нашему общему делу, к памяти ГБ (Галины Волчек, — Прим. ред.), к тому, к чему она нас призывала, говоря «не позвольте сделать из театра модное место». Делал это открыто, но услышан не был», — пишет артист.

Назначение Виктора Рыжакова на место художественного руководителя «Современника», по мнению Гармаша, стало катастрофичным для будущего театра. Он отметил, что это решение было принято «подковерно» — когда была жива Галина Волчек. Гармаш также опроверг слухи о том, что он претендовал на роль художественного руководителя театра.

«Говорю вам ответственно: это не так. Я видел будущее «Современника» в коллегии, как это было в течение 2 лет после ухода Ефремова. Эта коллегия за 3-5 лет точно нашла бы того, кто мог возглавить этот театр. И, по моему мнению, это должен быть молодой режиссер, 40-летний человек. Но случилось то, что случилось», — отмечается в письме.

Новый художественный руководитель, по словам Гармаша, согласился с «этим варварским назначением». При этом, он подчеркнул, что кабинет Галины Волчек был мгновенно разрушен, а выпущенные диалоги, посвященные юбилею Победы в Великой отечественной в войне, Гармаш назвал кощунством и провокацией.

«Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос и моя память. Это является святым и неприкосновенным — вспомните, с чего начинался «Современник», с «Вечно живых»», — отметил Гармаш.

Кроме того, молодых артистов к этому подтолкнул художественный руководитель театра, а затем он отредактировал снятый материал и обнародовал его от имени «Современника». Когда, как пояснил Гармаш, часть артистов возмутилась, им «просто закрыли рот, апеллируя к каким-то мнениям». Кроме того, актер подчеркнул, что ситуация внутри труппы чудовищная: скейчас существует раскол, которого, как пояснил артист, никогда не было.

«И как выходить вместе на сцену и играть спектакль, представить сложно. И за этот раскол личную ответственность, с моей точки зрения, несёт худрук», — считает актер.

Волчек, напомнил Гармаш, пользовалась безусловным авторитетом в театре: она не игнорировала мнение других. Сейчас, как считает актер, «тоталитаризм» сменил авторитет.

«Мнения могут быть разными, но правильное одно — мое. И это декларирует человек, еще ничего не сделавший в театр. Вернее, сделавший уже очень многое для его развала и уничтожения», — считает актер. Кроме того, по его мнению, сейчас идет расправа над профессионалами, которые отдали десятки лет своей жизни театру «Современник». Кроме того, он считает, что в будущем снимут успешные спектакли, а артисты, играющие в них, лишатся заработка.

«Я не буду продолжать перечислять всю череду чудовищных и безнравственных с моей точки зрения поступков. Для себя я принял решение, что дальше принимать в этом участие не могу», — пишет Гармаш, отметив, что выходить на сцену и играть как ни в чем не бывало он не может.

«Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу», — заявил он.

Он подчеркнул, что доиграет сентябрьские спектакли. Кроме того, артист поблагодарил зрителей за тепло и понимание.

Сергей Гармаш служил в театре «Современник» с 1984 года. Художественным руководителем являлась Галина Волчек. После ее смерти в декабре 2019 года это место занял Виктор Рыжаков.

С мнением Гармаша не согласилась актриса Чулпан Хаматова. Она заявила, что не видит той «чудовищной» ситуации, о которой рассказал артист. Нынешний руководитель театра, как считает она, не успел показать себя из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Она отметила, что у всех людей разные «эстетические взгляды» на то, каким должен быть театр.