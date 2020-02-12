Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с младенцем, которого оставили у перехода станции метро «Парк Победы» в Москве. Ребенка в среду, 12 февраля, нашел сотрудник подземки.

Мальчик был госпитализирован. Сейчас он находится в удовлетворительным состоянии. В соцзащите заявили, что малыш будет обеспечен всем необходимым. В свою очередь, полиция разыскивает женщину, которая оставила ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в этот же день стало известно, что у перехода станции метро «Парк Победы» сотрудник метрополитена нашел мальчика, которому на вид два-три месяца. Младенец был завернут в одеяло.