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В России зафиксированы 54 новых случая заражения коронавирусом, заболевшие вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Список их авиарейсов в пятницу, 20 марта, опубликован в Telegram-канале «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

Зараженные пассажиры прибыли рейсами SU 2385 Женева — Москва (29 февраля), SU 2613 Милан — Москва (2 марта), SU 2384 Москва — Женева, S7 3752 Ницца — Москва S7 3586 Верона — Москва (7 марта), J2 809 Баку — Москва (9 марта), SU 2329 Мюнхен — Москва (10 марта), SU 2383 Женева — Москва (11 марта), SU 2305 Франкфурт-на-Майне — Москва, SU 2383 Женева — Москва (12 марта), SU 2381 Женева — Москва, SU 2385 Женева —Москва, S7 3556 Мюнхен — Москва (14 марта), SU 2381 Женева — Москва (15 марта).

Всем пассажирам указанных рейсов необходимо позвонить в скорую помощь для того, чтобы к ним приехали врачи и взяли анализы. Летевших вместе с заболевшими попросили соблюдать правила самоизоляции и не обращаться в больницу самостоятельно.

Ранее Оперштаб Москвы опубликовал полный список рейсов в Россию с зараженными коронавирусом пассажирами.

С 19 марта на территории России действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Общее число зарегистрированных случаев заражения достигло 253. Больше 100 из них зафиксированы в столице.

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