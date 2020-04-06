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На федеральном портале нормативных правовых актов опубликован проект нового расписания сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по каждому предмету в 2020 году.

Проект внесён Минпросвещения России и находится на стадии обсуждения.

Предполагается, что ЕГЭ начнётся 8 июня, когда состоятся экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

«11 июня (четверг) — русский язык, 15 июня (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня», — следует из проекта.

18 июня должен состояться экзамен по истории и физике, 22 июня — по обществознанию и химии, а 25,26 и 29 июня — письменная и устная части ЕГЭ по иностранным языкам.

В конце марта в связи с коронавирусом начало проведения ЕГЭ перенесли на 8 июня.

Позднее было принято решение о переносе сроков вступительных экзаменов в России.

Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами из-за коронавируса.

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