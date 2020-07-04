Как считает акушер-гинеколог Стелла Узденова, рожать первого ребёнка нужно в 20-35 лет.

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По её словам, женщина способна и вне этих возрастных рамок выносить и родить здорового малыша, но с точки зрения гормонального фона и влияния внешних факторов всё же лучше возраст 20-35 лет.

— После 35-ти первые роды могут быть с осложнениями, потому что уже идут различные нарушения, как правило, под воздействием окружающей среды, стрессов, либо присоединяются хронические заболевания, — рассказала врач.

Сейчас в роддомах отказались от термина «старородящая женщина» — в карте просто указывают возраст, в котором произошли роды, отметила Узденова.

Она констатировала, что в России, как и во многих других странах, возраст женщин, рожающих первенца, сильно изменился. Раньше, как правило, стремились родить первого ребёнка до 25 лет, а сейчас очень много женщин решаются на это в значительно более старшем возрасте.

— Дети – это прекрасно, надо стараться в любом возрасте. У нас были пациентки, у которых в 46 лет были первые роды. Просто имеется в виду, что, возможно, будут какие-то последствия, или беременность будет протекать не так, как хотелось бы, — отметила эксперт. Главное — при начале беременности сразу встать на учёт в женскую консультацию, чтобы исключить патологию и вовремя сдать нужные анализы.

Ранее сообщалось, что в России пять женщин старше 60 лет в 2019 году впервые стали матерями. Ещё 14 россиянок в том же возрасте родили вторых и последующих детей. В 2018 году женщин, родивших после 60-ти, было всего четыре.