Фотограф дикой природы из Индии Сарош Лодхи сделал необычный снимок двух зебр, который привлек внимание интернет-пользователей. Фотография опубликована в Twitter фотографа.
«Какая зебра спереди? Левая или правая?» – задал вопрос подписчикам автор. Публикация вызвала споры среди пользователей Сети.
Which zebra is in front?
Left one or the right one? #wildlife #naturephotography #zebra #africa #masaimara #wildlifephotography pic.twitter.com/GVRErQMS1j
— Sarosh (@saroshlodhi) July 7, 2020
Большинство комментаторов предположило, что спереди на снимке именно левая зебра.
«Правая стоит сзади и идет в противоположную сторону, а левая – спереди, и смотрит в камеру», — отметил пользователь @DMRC181.
«Левая. Посмотрите на складки на шее и уши», — написала @Macgyrl64.
«Это должна быть зебра слева. Иначе тень от головы правой зебры упала бы на тело левой», — заявил @SpeedySam143.
«Левая, вы можете увидеть это по глубине резкости и фокусировке», — указал @Rory_Currin.
При этом некоторые пользователи пришли к выводу, что спереди на фотографии стоит правая зебра.
«Очень трудно, но положение ушей — это ключ к разгадке. Думаю, это правая», — предположил @AndrsValero8.
«Правая, просто посмотрите на тень», — добавил @mars_atk.