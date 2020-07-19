Фотограф дикой природы из Индии Сарош Лодхи сделал необычный снимок двух зебр, который привлек внимание интернет-пользователей. Фотография опубликована в Twitter фотографа.

«Какая зебра спереди? Левая или правая?» – задал вопрос подписчикам автор. Публикация вызвала споры среди пользователей Сети.

Which zebra is in front? Left one or the right one? #wildlife #naturephotography #zebra #africa #masaimara #wildlifephotography pic.twitter.com/GVRErQMS1j — Sarosh (@saroshlodhi) July 7, 2020

Большинство комментаторов предположило, что спереди на снимке именно левая зебра.

«Правая стоит сзади и идет в противоположную сторону, а левая – спереди, и смотрит в камеру», — отметил пользователь @DMRC181.

«Левая. Посмотрите на складки на шее и уши», — написала @Macgyrl64.

«Это должна быть зебра слева. Иначе тень от головы правой зебры упала бы на тело левой», — заявил @SpeedySam143.

«Левая, вы можете увидеть это по глубине резкости и фокусировке», — указал @Rory_Currin.

При этом некоторые пользователи пришли к выводу, что спереди на фотографии стоит правая зебра.

«Очень трудно, но положение ушей — это ключ к разгадке. Думаю, это правая», — предположил @AndrsValero8.

«Правая, просто посмотрите на тень», — добавил @mars_atk.