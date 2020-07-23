Каждый второй россиянин потратил материальную помощь от государства на товары первой необходимости, оплату коммунальных услуг и взносы по кредитам. Такой расклад показал опрос граждан, проведенный компанией IDF Eurasia. В связи с существенным сокращением доходом россиян в период пандемии коронавируса, государство оказало отдельным группам населения материальную поддержку. В частности, семьи с детьми до 16 лет получили единовременное пособие в июне и июле, были увеличены выплаты для лиц, потерявших работу после 1 марта, а безработным родителям назначили и дополнительное пособие на несовершеннолетних детей.

Достаточна ли эта помощь для граждан и смогут ли люди обойти без нее в дальнейшем, мы выяснили у эксперта.

В ходе опроса 30% российских граждан рассказали, что потратили матпомощь от государства на продукты питания и бытовую химию, то есть на покупку товаров первой необходимости. 20% россиян пустили полученные средства на оплату коммунальных услуг и взносы по кредитам. Такое же количество граждан потратили государственные деньги непосредственно на нужды детей: покупку одежды, игрушек и оплату образовательных услуг.

6% респондентов купили на государственные пособия бытовую технику, электронику и мебель. А еще 9% отложили неожиданно свалившиеся на них выплаты в счет накоплений. При этом оставшиеся 15% опрошенных и вовсе не смогли внятно объяснить, куда они дели полученные средства.

Насколько существенной стала для россиян государственная поддержка в пандемию, смогут ли люди обойтись без дополнительных выплат в ближайшие месяцы, мы выяснили у кандидата экономических наук Николая Мареева:

«Как минимум для половины российских граждан дополнительные пособия, выплаченные государством в пандемию, стали существенным подспорьем. Хотя глобально они были не так уж велики. Тем не менее, благодаря этим выплатам люли смогли по крайней мере не умереть с голоду и расплачиваться с долгами. Материальное положение россиян на данный момент значительно не улучшилось, несмотря на то, что большинство ограничений, введенных из-за пандемии, во многих регионах уже сняли. На восстановление экономики и, соответственно, доходов граждан, уйдут месяцы, а, возможно, и годы. К тому же не стоит забывать, что еще до коронавируса за чертой бедности только по официальной статистике, которую считают сильно заниженной, находилось 12, 5% россиян. Без дополнительной помощи государства в ближайшие месяцы эта цифра будет только расти. В данный момент еще с весны введен мораторий на штрафы за неуплату коммунальных услуг, по которым многие граждане уже успели накопить серьезные долги. Если осенью мораторий снимут, а ручеек господдержки населения иссякнет, до 30% россиян могут оказаться в долговой яме. К тому же у многих есть еще и кредиты, отсрочку по которым никто не предоставляет. Летом люди могли погашать обязательные платежи из тех же пособий, поэтому и не произошло резкого роста доли просроченной задолженности. И этот, и другие социологические опросы ясно дают понять, что в данный момент материальная помощь требуется не менее 50% граждан. Недаром люди говорят, что потратили матпомощь на самое необходимое, включая обязательные платежи, это происходит не от хорошей жизни. Среди граждан, оказавшихся за чертой бедности, много семей с детьми. Их траты к сентябрю только вырастут, в том числе на покупки к школе, дополнительное образование. При этом никаких реальных предпосылок для роста доходов населения, серьезно сократившихся из-за пандемии, в ближайшие месяцы нет».