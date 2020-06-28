Второй тур выборов президента Польши выиграет действующий глава государства Анджей Дуда, свидетельствуют результаты социологического опроса, озвученные телеканалом TVP.

В воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов. По данным exit poll, во второй тур выборов, который пройдет 12 июля, вышли кандидат от правящей партии, действующий президент Польши Анджей Дуда и кандидат от оппозиционного объединения «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский.

По данным опроса, проведенного государственным телеканалом TVP, за Дуду во втором туре готовы проголосовать 50,9% избирателей, а за Тшасковского 49,1%.

О методе, количестве опрошенных и погрешности опроса не сообщается.

В свою очередь, опрос, проведенный лабораторией Kantar для телеканала оппозиционной направленности TVN, также говорит о том, что во втором туре выборов выиграет Дуда с результатом 45,5% голосов против 44,7% за Тшасковского. О методе, количестве опрошенных и погрешности этого опроса также не сообщается.