Большинство россиян за последние полгода ходили в гости и принимали у себя гостей. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как выяснили социологи, 80% жителей страны ходили в гости, а 86% принимали у себя гостей. «Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны социальных сетей и распространение практики встреч с друзьями в городских кафе, большинство россиян испытывают потребность в живом общении в домашней обстановке у друзей и родственников», — прокомментировал данные директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Более половины любителей гостей делают это в дни рождения и по праздникам (59% и 43% соответственно), отмечается на сайте ВЦИОМа 30 января. Чаще всего любят ходить в гости молодые люди в возрасте 18–24 лет (90% опрошенных этого возраста). Россияне в возрасте от 60 лет говорят реже о посещении гостей за последние полгода (73%).

Опрос проведен 11 января среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что в первую пятерку мест родной страны, куда россияне предпочтительнее всего хотели бы отправится отдыхать, вошли Крым, Алтайский край, Сочи, Санкт-Петербург, a также озеро Байкал.