Почти 70% жителей Украины придерживаются мнения, что события в стране развиваются неправильно, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

В июне социологическая служба центра Разумкова провела похожий опрос, согласно которому 61% жителей Украины считали, что их страна движется в неправильном направлении. В мае так считали только 49%.

«По результатам опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 15-20 июля, 19% считают, что в целом дела на Украине идут в правильном направлении, и 68% — противоположного мнения», — говорится в презентации опроса, опубликованной на сайте «Рейтинга» в понедельник.

Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в форме личного интервью (face-to-face) с 15 по 20 июля. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.