Алена Палажченко. Мнения опрошенных корреспондентом Mpravda.com турецких граждан об их отношении к изменению статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле и совершенному в нем в пятницу первому с 1934 года намазу разделились. Часть из них видит в этом событии возвращение к традициям Османской империи во времена ее могущества, другие — очередное наступление на светские принципы, установленные создателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком.

В первой после длительного перерыва молитве в Айя-Софии принял участие президент Турции Тайип Эрдоган, который произнес суру из Корана «Аль-Фатиха» перед началом богослужения. Всего, по его словам, в намазе участвовали около 350 тысяч мусульман.

Возрождение османских традиций

«Мы ждали этого долгих 86 лет. С момента покорения Фатихом Стамбула Айя-София была главным символом нашей победы, и наконец историческая справедливость восстановлена», — сказал владелец магазина одежды Абдуллах.

На площади перед Айя-Софией, где собрались тысячи мусульман для участия в намазе, естественно, преобладало такое же мнение. Хотя найти желающих поделиться им с корреспондентом Mpravda.com оказалось не так просто – многие, услышав, что вопрос задает представитель российского СМИ, вежливо отказывались.

«Я приехал сюда из Коньи на это историческое событие. Наконец-то теперь мы можем молиться здесь, в большой мечети Айя-София. Наша мечта сбылась благодаря президенту, который волей Аллаха делает нашу страну снова великой, как во времена султана Фатиха (Мехмета II, завоевавшего Стамбул)», — сказал один из паломников, представившийся Нури.

Примерно в таком же ключе высказались несколько других верующих, которые считают, что Айя-София, как символ завоевания османами Стамбула в 1453 году, должна вновь стать мечетью, как во времена Османской империи, и историческая справедливость наконец восторжествовала.

Однако среди опрошенных корреспондентом Mpravda.com турок в Стамбуле и Анкаре, немало и тех, кто высказался против решения правительства по изменению статуса Айя-Софии.

Попрание воли Ататюрка

«Здание, особенно культовое, должно использоваться так, каким оно изначально было задумано и построено. То, что Айя-Софию, созданную христианами, силой передают другой религии, меня коробит. Лучшее решение было принято Ататюрком: статус музея подходит всем — и мусульманам, и христианам, никому не причиняет беспокойства. Превращение Айя-Софии в мечеть означает, что миру заявлено: страна движется от секулярного режима республики к режиму шариата», — сказал чиновник одного из министерств в Анкаре, представившийся как Джесурхан.

«Делая яркий, громкий на весь мир шаг навстречу запросам радикально настроенных политических групп националистов, правительство таким образом пытается отвлечь внимание от реальных экономических проблем в стране, спрятаться от общественного недовольства за популистским занавесом: дескать, вот нам всем Айя-София, давайте радоваться, какие мы великие. Конечно, задавать вопросы об экономике после такой «победы» народу уже, вроде, будет и неудобно», — считает сотрудник бюро обмена валют Хасан.

Многие турки, которые выступают за музейный статус Айя-Софии, в целом совпадают по мнению: помимо вышеприведенных причин, они опасаются негативной международной реакции и ее последствий для Турции, им не нравится очередное попрание воли Ататюрка, а также их пугает и без того большое количество мечетей по всей стране, в котором они видят наступление религиозных сил на светские принципы республики.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

Храм Святой Софии — Айя София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.