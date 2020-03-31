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Коронавирус вынудил работодателей отправить сотрудников на удаленную работу. Некоторым компаниям из-за этого пришлось полностью перестроить свою жизнь и, наконец, освоить современные технологии. Офисные клерки затею оценили — опрос Mail.ru Group это подтверждает. Плюсы в «удаленке» видят и опрошенные «РГ» эксперты.

Новому формату работы, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Mail.ru Group, рады 60% москвичей, занятые в компаниях малого и среднего бизнеса. И этому есть объяснения. Во-первых, не нужно тратить время на дорогу — это, по мнению горожан, главное преимущество "удаленки". Ведь у кого-то путь от двери до двери занимает до двух часов. Во-вторых, можно управлять своим графиком — здесь ты сам себе режиссер. Плюс ко всему на пустые разговоры не отвлекают коллеги. В то же время нехватку общения и концентрации москвичи причисляют к минусам домашнего офиса.

Примерно то же самое отмечают и руководители компаний, опрошенные «РГ». По мнению управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Марка Шермана, люди в первую очередь экономят на проезде, бензине и обедах — кафе заменяет домашняя кухня. Работать из дома комфортно и психологически.

«Никуда не опоздаешь, снимается вопрос больничного, если заболел ребенок. Переживать и отпрашиваться с работы не нужно, — говорит он. — Но есть и минусы: далеко не все работники организованны, а кто-то вообще воспринимает удаленную работу как неформальный отпуск».

Тем не менее от "удаленки", считает Шерман, выигрывают и сами работодатели. По его словам, сокращаются издержки на содержание офиса, приобретение техники.

«Однако я не вижу предпосылок для того, чтобы в обычных условиях «удаленка» стала нормой, — отмечает эксперт. — Сложно контролировать сотрудников, понимать, кто и чем занимается, много времени уходит на общение онлайн. К тому же работать из дома психологически не всем комфортно, нужно обязательно менять обстановку».

А вот компания сервисного дизайна AIC перешла всем офисом на "удаленку". В клиентах — крупные организации, многие из которых привыкли иметь дело с бумажными документами. Но коронавирус изменил правила игры. Арт-директор компании Кирилл Москвич видит в новых условиях только плюсы.

«Обычно около половины наших сотрудников тратят около часа на утренние сборы, — объясняет он. — Удаленная же работа позволяет оставаться в пижаме, лишь иногда соблюдая «верхний» дресс-код для видеоконференций».

По его словам, контролировать своих подчиненных можно и на расстоянии. В этом помогают разные программы.

«В нашей сфере полно инструментов для «удаленки». Лично я иногда слежу, двигается ли курсор дизайнера в рабочем проекте», — рассказал Кирилл.

С тем, что современные технологии сильно упрощают деловое общение и работу, согласна и управляющий партнер консалтинговой компании Loio&Fin Валерия Панасенко.

«Но в текущих условиях они отнимают больше времени, — уверена она. — Все-таки с коллегами проще решить вопрос в соседнем кабинете».

IT-компанию "Рексофт" новыми реалиями не удивишь — в силу специфики часть сотрудников всегда находится в офисе, а остальные на "удаленке". Но из-за коронавируса, говорит директор департамента разработки программного обеспечения Николай Сокорнов, пришлось впервые выбрать второй путь, отправив на домашнюю работу 400 человек.

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