Почти каждый второй россиянин (46%) высказался в пользу вакцинации от нового китайского коронавируса 2019-nCoV. Такие результаты показало исследование сервиса Superjob, сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий».

В пятницу, 24 января, власти Китая заявили, что зафиксировали более 800 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. От вспышки уже погибли 26 человек.

Готовность сделать прививку от вируса 2019-nCoV после того, как вакцина будет разработана, однозначно подтвердили лишь 14% опрошенных россиян. Еще 32% склоняются к положительному ответу. Категорически против вакцинации высказались 17% респондентов, а 37% скорее не готовы.

Опрос показал, что отрицательное отношение к вакцинации растет с возрастом респондентов. Чаще других (65%) в своей возрастной группе на вакцинацию соглашаются молодые люди до 25 лет.

Среди тех, кому нет еще 25 лет, категорическое нежелание делать прививку высказали 10%, а среди россиян старше 44 лет — 23%.

Процент убежденных противников вакцинации также растет с увеличением дохода. Среди опрошенных россиян с ежемесячной зарплатой ниже 30 тыс. рублей в месяц их 14%, а среди тех, кто получает 80 тыс. рублей и более, — 22%.

В опросе, который проходил с 23 по 24 января, участвовали 1600 респондентов из 349 населенных пунктов.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Южной Корее, Японии и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин. Дальний Восток начал вводить собственные меры защиты населения.