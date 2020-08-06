Почти треть россиян хотели бы завершить карьеру до 55 лет — при этом женщины о таком желании говорят чаще мужчин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

«Совместный опрос показал, что почти треть россиян (31%) хотят выйти пенсию до 55 лет, а 69% завершили бы карьеру после 55 лет. При этом каждый пятый участник опроса настроен закончить активную работу в возрасте 60-65 лет (22% мужчин и 17% женщин). 27% россиян (вне зависимости от пола) хотели бы уйти на пенсию в возрасте 55-60 лет», — говорится в выводах опроса.

Женщины чаще мужчин говорят о желании завершить карьеру до 55 лет — 39% и 23% соответственно. Лишь 17% женщин хотели бы завершить карьеру после 65 лет, среди мужчин таких 28%.

Пятая часть опрошенных (20%) уверены, что смогут себе позволить завершить карьеру раньше наступления официального пенсионного возраста. Так, 13% опрошенных говорят, что у них есть дополнительные источники доходов помимо зарплаты. Еще у 4% респондентов достаточно накоплений, на которые можно жить не работая, а 3% уверены, что в случае раннего завершения карьеры их будут содержать родственники.

«При этом для большинства россиян досрочное завершение карьеры проблематично из-за отсутствия накоплений и дополнительных доходов», — отмечают авторы опроса.

Планировать собственный уход на пенсию собираются 26% россиян, хотя пока они ничего для этого не делали, говорится в результатах. Еще 25% респондентов так или иначе готовятся к пенсии: 9% считают, что раньше перестать работать им поможет правильное воспитание детей; 8% надеются на себя и откладывают на старость (пополняют банковские вклады или делают иные сбережения); 6% респондентов отметили, что купили или собираются купить недвижимость, которую будут сдавать в аренду; 2% оформили индивидуальный пенсионный план.

«Многие россияне откладывают средства и ищут подработки, которые позволят увеличить ежемесячный доход, в том числе после выхода на пенсию. Тем более что сейчас появляется все больше возможностей подрабатывать удаленно. Также мы видим, что многие соискатели воспользовались пандемией, чтобы освоить новые профессии или монетизировать хобби», — прокомментировал итоги опроса коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.

В исследовании приняли участие более 3 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны.