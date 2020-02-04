Почти пятая часть россиян — 18% — не использует интернет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«ВЦИОМ представляет данные о том, как россияне относятся к использованию интернета, что думают о возможных последствиях ограничения доступа к нему и готовы ли провести «цифровой детокс», отказавшись от интернета на время. Большинство россиян (81%) используют интернет, причем 69% — ежедневно. Доля интернет-пользователей стабильно растет с 2011 г. При этом самый высокий темп прироста был зафиксирован в 2012 г. — на 11%. Доля тех, кто вовсе не использует интернет, в начале мониторингового исследования (2011 г.) составляла 48%, а к I кварталу 2020 г. сократилась до 18%», — говорится в результатах опроса.

Согласно данным ВЦИОМ, наиболее распространенные занятия, осуществляемые посредством интернета его пользователями, это коммуникация с близкими и знакомыми (88%), получение новостей (83%), развлечения (75%). Доля использующих интернет для покупки повседневных товаров за два года выросла на 10% — с 14% до 24%.

«За три года на 8% увеличилась доля тех, кто считает, что исчезновение интернета коренным образом изменит их жизнь (с 5% в 2017 г. до 13% в 2020 г.). Чаще об этом говорит наиболее молодая аудитория пользователей интернета — 18-24-летние (34%). При этом снизилась доля тех, кто предполагает, что исчезновение интернета мало что изменит в их жизни (с 31% в 2017 г. до 25% в 2020 г.) или вовсе ничего не изменит (с 36% в 2017 г. до 20% в 2020 г.). Наибольшую устойчивость по отношению к возможным переменам в жизни, связанным с исчезновением интернета, проявляют пользователи сети старшего возраста — от 60 и выше: по 30% утверждают, что подобные изменения мало или вовсе ничего не изменят в их жизни. Согласны с тем, что нужно периодически отдыхать от интернета, 73% россиян, однако выбрали бы место для отпуска без интернета только 43% респондентов», — сказано в результатах исследования ВЦИОМ.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1 февраля 2020 г. среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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