Подавляющее большинство россиян — 93% — считают, что вакцинация от COVID-19 в России должна быть добровольной, привиться согласны 20%, свидетельствует опрос, проведённый партией «Единая Россия».

Как говорится в результатах опроса, 73% россиян не согласны на прививку, а 4% сказали, что она им не нужна, так как они уже переболели COVID-19. При этом 93% уверены, что никто не имеет право заставлять их делать прививку, если они этого не хотят. 7% полагают, что вакцинация должна быть принудительной, сообщает РИА Новости.

Кроме этого, 63% не считают важным вопрос о том, какая страна сделала вакцину, лишь бы она помогала. Российскую вакцину предпочли бы 24% респондентов, а 13% отдают предпочтение зарубежному препарату.

При ответе на вопрос о том, ожидают ли они второй волны коронавируса, мнения поделились следующим образом: 52% думают, что она будет, 37% считают, что до этого не дойдёт. 11% респондентов заявили, что не верят в существование COVID-19.

Как сообщал NEWS.ru, в Москве 30 сентября начался второй этап вакцинации от коронавируса. Подать заявку для участия в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса можно на портале mos.ru, сообщали столичные власти.

Ранее глава Научно-исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как именно проходит распределение препарата при испытаниях вакцины. По его словам, при испытании имен людей не фигурируют, им присваиваются номера.