Большинство американцев считают, что предстоящие президентские выборы в США не будут честными, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом NBC News и компанией SurveyMonkey.

Из более чем 44,6 тысячи опрошенных 55% заявили, что они либо «не слишком уверены», либо «совсем не уверены» в честности предстоящих выборов. В то же время 14% заявили, что они «очень уверены» в справедливости президентских выборов, а 29% сказали, что они «в некоторой степени уверены».

С точки зрения партийной принадлежности, 65% тех, кто поддерживает республиканцев, выразили свою неуверенность в честности выборов, в то время как среди демократов это число составляет 46%.

Онлайн-опрос проходил 3-9 августа, был опрошен 44 601 совершеннолетний житель США. Статистическая погрешность опроса составляет 1%.

Выборы президента пройдут в США в ноябре. Кандидаты от обеих партий формально будут названы на предстоящих в скором времени в августе съездах, но уже сегодня известно, что от республиканцев оспаривать свое право на второй президентский пост будет действующий президент Дональд Трамп, от демократов — Джо Байден.