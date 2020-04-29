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Около 63 процентов россиян, принявших участие в опросе Антикризисного социологического центра, заявили, что готовы сделать прививку от коронавируса, если она будет бесплатной. Об этом сообщает ТАСС.

При этом каждый четвертый респондент заявил, что не стал бы вакцинироваться, еще 13 процентов затруднились с ответом на вопрос о прививках.

Среди тех, кто относится к вакцинации с подозрением, большинство составляют женщины, особенно молодые и среднего возраста. Среди опрошенных женщин 25-44 лет доля тех, кто не планирует делать прививку, составляет 31 процент.

В то же время женщины боятся заразиться коронавирусом в среднем чаще, чем мужчины.

Социологи опросили тысячу респондентов в возрасте от 18 лет из городов с населением более ста тысяч человек.

Как писал «Рамблер», по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 23 апреля в мире создали 83 потенциальных вакцины от коронавируса, 77 из них находятся на стадии доклинических исследований, а шесть уже начали испытывать на людях.

В ВОЗ отмечают, что готовая вакцина от коронавируса станет доступна как минимум через 12 месяцев.

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