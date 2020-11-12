Более 90% опрошенных заявили, что опасаются возвращения в офис, сообщает издание 20 minuten.

Опасение потерять работу велико во время санитарного кризиса, но страх заражения на работе еще больше. Коронавирусный кризис может означать конец фиксированного рабочего времени в офисе. Вы также можете работать удаленно и из дома. По крайней мере, так считает большинство офисных работников, как показал опрос агентства по трудоустройству Manpower в восьми странах (за исключением Швейцарии). Почти все из 8000 респондентов (94 процента) опасаются возвращения в офис.

Самые юные участники опроса в возрасте 18 лет и старше особенно озабочены своим здоровьем и здоровьем своих семей. Поэтому они стараются избегать поездок на работу. В то же время они меньше всего готовы отказываться от обретенной гибкости работы из дома.

Еще один вывод исследования: сотрудники хотят лучше совмещать свою профессиональную и личную жизнь. Поэтому начальникам следует уделять больше внимания потребностям своих сотрудников в отношении здоровья.

«Компаниям придется адаптироваться к новой ситуации, — говорит Джанни Валери, региональный менеджер Manpower Group в Швейцарии.

Доверие к работодателю и человеческие навыки сейчас важны как никогда.

Необходимое доверие можно создать с помощью каналов обратной связи, советов и общения. Начальство должно поощрять сотрудников и давать им возможность продолжить образование и обучение. Потому что навыки, которые потребуются работодателям в будущем, будут отличаться от навыков, полученных в прошлом.