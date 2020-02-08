Переквалифицироваться, полностью сменив профессиональную сферу деятельности, готовы 44% россиян. 28% предпочли бы обучиться смежным профессиям. 14% готовы к повышению квалификации без смены сферы деятельности. Таковы данные исследования Superjob.

«Чем старше респонденты, тем реже они соглашаются осваивать абсолютно новые для себя профессии и чаще высказывают готовность к повышению квалификации и освоению смежных профессий. Похожие тенденции прослеживаются и с увеличением уровня дохода: готовность обучиться новой специальности снижается, а интерес к повышению квалификации возрастает», — отмечается в сообщении.

Опрос представителей 14 наиболее популярных профессиональных групп показал, что в вопросе переквалификации респонденты чаще всего размышляют о смежных сферах деятельности. Например, бухгалтеры и сметчики рассчитывают освоить профессию экономиста, маркетологи — продажи. Юристы готовы освоить другие отрасли права, учителя — другие предметы, программисты — другие языки программирования, аналитику или информационную безопасность, врачи и инженеры — другие специализации, журналисты рассчитывают перейти в сферу PR, уточняют в Superjob.

«На выбор профессии в случае переквалификации значительное влияние оказывает образование специалистов. Так, менеджеры по персоналу, помня о своей специальности по диплому, могут перейти на работу психологами, юристами или тренинг-менеджерами. А вот среди менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами большинство считает, что в рамках переквалификации следует переходить на руководящую должность в своей сфере. Современный вариант переквалификации — стать экспертом по программному обеспечению, с которым работаешь: так, часть бухгалтеров рассчитывает в случае переквалификации стать консультантами «1С», проектировщики и системные администраторы — разработчиками», — говорится в исследовании.

Опрос проводился в январе среди 1 600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России.

Видео дня. НАТО боится за космическую безопасность