Порядка 41% опрошенных мужчин считают дискриминацией то, что они выходят на пенсию на пять лет позже женщин. Их мнение разделяют 28% женщин, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

«41% мужчин считает, что их права ущемляют поздним выходом на пенсию. С этим согласны лишь 28% женщин», — говорится в результатах опроса.

Отмечается, что большинство опрошенных все-таки не считают более поздний выход мужчин на пенсию дискриминацией: среди женщин такой позиции придерживается 50% респондентов, среди мужчин — 44%.

Опрос проводился 13 февраля 2020 года среди 1600 женщин и мужчин старше 18 лет по всей территории РФ.

В 2019 году в России начался переходный период повышения пенсионного возраста. Женщины выходили на пенсию с 55,5 лет, мужчины — с 60,5 лет. Следующее повышение произойдет в 2021 году — женщины будут выходить на пенсию с 56,5 года, мужчины — с 61,5. К 2028 году пенсионный возраст будет повышен до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

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