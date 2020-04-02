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Согласно опросу, проведённому сайтом стопкоронавирус.рф, 59% респондентов полностью поддерживают принимаемые российским правительством меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что 32% опрошенных поддерживают большинство из этих инициатив.

6% не согласны с большинством принятых мер, 3% не поддерживают их вообще.

Опрос проводился в группе стопкоронавирус.рф в социальной сети «ВКонтакте» 31 марта. Всего проголосовали более 12,4 тыс. подписчиков.

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