В Орландо баскетболисты «Портленда» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 126:122 победили «Мемфис» в матче за выход в плей-офф соревнования.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий уступившей стороны Джа Морант, набравший 35 очков. У «Портленда» больше всех очков в активе Дамиана Лилларда (31).

«Портленд» оказался последним участником плей-офф. Таким образом, стали известны все пары 1/8 финала НБА.

В первом раунде «Милуоки» сыграет с «Орландо», «Торонто» — с «Бруклином», «Бостон» — с «Филадельфией», «Майами» — с «Индианой», «Лос-Анджелес Клипперс» — с «Далласом», «Хьюстон» — с «Оклахомой», «Денвер» — с «Ютой», «Портленд» — с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ready for the #NBAPlayoffs. 🏀🍿 LAKERS vs. TRAIL BLAZERS CLIPPERS vs. MAVERICKS NUGGETS vs. JAZZ ROCKETS vs. THUNDER BUCKS vs. MAGIC RAPTORS vs. NETS CELTICS vs. 76ERS PACERS vs. HEAT — NBA (@NBA) August 16, 2020

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля, доигрывали его 22 команды, все матчи состоялись в спортивном комплексе Disney в Орландо, где 17 августа начнется плей-офф.