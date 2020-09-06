Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Филадельфию» со счетом 4:0 в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. У «островитян» шайбы забросили Скотт Мэйфилд (10′), Энди Грин (14′), Брок Нельсон (32′) и Энтони Бовилье (54′).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 22 минуты 49 секунд, нанес один бросок по воротам, сделал два силовых приема, заблокировал два броска и закончил матч с показателем полезности «-3». Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов остался в запасе, место на последнем рубеже занял немецкий вратарь Томас Грайсс.

«Для нас это был уже 16-й матч, и мне захотелось, чтобы в воротах был отдохнувший игрок, — приводит слова главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротца официальный сайт НХЛ. — В последних двух матчах Варламова сильно нагрузили, вообще я верю в них обоих. С отношением Грайсса к работе, он является для нас хорошим вариантом, посмотрим, как все сложится дальше».

Клуб из Нью-Йорка вышел в финал конференции впервые с 1993 года. В финале Востока команда сыграет с «Тампой». В главном противостоянии Запада встретятся «Вегас» и «Даллас».