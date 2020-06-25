Футболисты екатеринбургского «Урала» со счетом 2:0 взяли верх над ярославским «Шинником» в матче 1/4 финала розыгрыша Кубка России, который неоднократно переносился — сначала из-за плохого состояния поля, затем в связи с пандемией коронавируса.

У победителей отличились Юрий Бавин (16′) и Рафал Аугустыняк (80′). «Шинник» доигрывал встречу в меньшинстве: за две желтые карточки был удален Иван Олейников.

В полуфинале «Урал» сыграет с подмосковными «Химками», другую пару составили петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игры этой стадии турнира запланированы на 18-19 июля. Финал пройдет 25 июля в Екатеринбурге на домашнем стадионе «Урала» «Екатеринбург-Арене».

Игра между «Шинником» и «Уралом» состоялась с третьей попытки. Изначально она должна была пройти в Ярославле 4 марта, однако из-за плохого качества поля не состоялась. Позже Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении матча 18 марта на «Арене-Химки», но он был перенесен из-за пандемии коронавируса. В этот раз по решению региональных властей игра прошла без зрителей.