Накануне ночью по московскому времени за океаном определились все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Последний слот кубковой сетки занял «Коламбус», победивший в групповом этапе «Торонто».

«Коламбус» обыграл «Торонто» на его льду со счетом 3:0 в решающем пятом матче серии предварительного раунда плей-офф и закрыл серию до трех побед со счетом 3-2.

Пары 1/4 финала плей-офф Восточной конференции выглядят следующим образом: «Коламбус» — «Тампа», «Филадельфия» — «Монреаль», «Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон» — «Каролина».

На Западе в первом раунде сыграют «Вегас» — «Чикаго», «Колорадо» — «Аризона», «Даллас» — «Калгари», «Сент-Луис» — «Ванкувер».

Четвертьфинал Восточной конференции стартует 11 августа в Торонто, серии будут проходить до четырех побед. Встречи в рамках Западной конференции пройдут в Эдмонтоне. Там же состоится финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли.

The 2020 #StanleyCup Playoffs bracket is set‼️ pic.twitter.com/IQPSlETG6Y — NHL (@NHL) August 10, 2020

Сезон НХЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы проводили круговой турнир для определения номера посева. Еще 16 клубов играли в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.