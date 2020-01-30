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Определились финалистки Открытого чемпионата Австралии по теннису

11:03 30/01/2020

Австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла выйти в финал первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open, который продолжается в Мельбурне, передает «МИР 24».

Барти, которая является первой ракеткой мира, проиграла американке Софии Кенин, посеянной на турнире под 15-м номером. Поединок, который продолжался 1 час 45 минут, закончился в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 7:5.

Соперницей Кенин по финалу станет испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая во втором полуфинале одолела спортсменку из Румынии Симону Халеп. Напряженный матч завершился со счетом 7:6 (10:8), 7:5.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль уступил в четвертьфинале Australian Open австрийскому теннисисту Доминику Тиму.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет 49,1 миллиона долларов.



