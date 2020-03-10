СПОРТ

Определились два четвертьфиналиста Лиги Чемпионов

01:51 11/03/2020

Во вторник, 10 марта состоялись два ответных матча 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА. В Валенсии местный клуб принимал итальянскую Аталанту, а в Германии «РБ Лейпциг» принимал у себя дома лондонский «Тоттенхэм»

Матч в Испании получился очень богатым на события. Верх одержала «Аталанта» со счетом 4:3. Примечательно, что за итальянский клуб 4 раза отличился словенский полузащитник Йосип Иличич. Из-за угрозы коронавируса матч проходил без зрителей.

В другом матче «РБ Лейпциг» не оставил шансов английскому Тоттенхэму. Встреча завершилась убедительной победой немецкого клуба 3:0. Дубль оформил полузащитник Марсель Забитцер, а также отличился шведский нападающий Эмиль Форсберг.

Остальные матчи 1/8 Лиги Чемпионов пройдут 11, 17 и 18 марта. Ранее стало известно, что чемпионат Италии по футболу будет приостановлен из-за коронавируса. Ограничения коснулись и других спортивных мероприятий по всей Европе.



