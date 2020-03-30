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Опасения сокращений на рынке труда в связи с экономическим спадом из-за эпидемии коронавирусной инфекции заставляют россиян активно искать новое место работы. Об этом свидетельствуют данные рекрутингового интернет-сервиса HH.ru.

По оценке аналитиков, с начала марта общее количество резюме возросло на 12 процентов, хотя вакансий стало больше лишь на пять процентов. При этом чаще всего нужны специалисты в областях государственной службы и некоммерческих организаций, добыче сырья, науке и образовании, строительстве и недвижимости, фитнесе.

Предложения рабочей силы же чаще исходят от представителей первых трех областей, а также медицины и фармацевтики и развлечений и искусства.

Представители сервиса «Авито. Работа», в свою очередь, отметили, что количество опубликованных резюме возросло на 23 процента, а вакансий — на 27 процентов. Наиболее активную динамику показывают вакансии, не требующие опыта работы (курьеры, грузчики и так далее).

Резюме чаще стали размещать представители маркетинга и рекламы (+71 процент), образования и науки (+62 процента) и домашнего персонала (+45 процентов).

Как полагает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков, в обозримой перспективе число вакансий может начать сокращаться, а количество безработных — расти, причем первыми под удар попадут представители сферы обслуживания и непродуктовой торговли.

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов считает, что ситуация может ударить по топ-менеджерам и высокооплачиваемым специалистам, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что безработным жителям Москвы выплатят компенсацию в связи с коронавирусом.

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