СПОРТ

Определены самые дорогие футболисты Европы

20:44 07/01/2020

В Международном центре спортивных исследований (CIES Football Observatory) представили рейтинг 10 самых дорогих футболистов Европы. Первую позицию занял форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, передает РИА «Новости».

Трансферную стоимость 21-летнего нападающего сборной Франции оценили в 265,2 миллиона евро. На втором месте в рейтинге находится форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (223,7), а на третьем – Мохамед Салах из «Ливерпуля» (175,1). Стало известно, что 11 из 20 игроков из топ-5 европейских лиг, чья трансферная стоимость превышает 100 млн евро, выступают за английские клубы.

Рейтинг спортсменов CIES Football Observatory выглядит так: 1. Мбаппе – 265,2 млн евро, 2. Стерлинг – 223,7, 3. Салах – 175,1, 4. Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд) – 168,9, 5. Садио Мане («Ливерпуль») – 155,6, 6. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 150,5, 7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 134,3, 8. Месси – 125,5, 9. Антуан Гризманн («Барселона») – 123,6, 10. Лаутаро Мартинес («Интер») – 115,7.

Осенью ФИФА назвала 55 лучших футболистов мира. Большинство позиций в списке впервые с 2009 года заняли представители Английской премьер-лиги.



