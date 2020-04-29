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Россияне, живущие за рубежом, смогут выехать к месту постоянного проживания через наземные пункты пропуска. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, покинуть РФ смогут граждане России, имеющие «также иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве». Выехать из России можно будет один раз.

Выезд через наземные пункты пропуска на границе запретили 30 марта. Россиян, возвращающихся на родину, по-прежнему пропускают в страну.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,1 млн человек, число жертв эпидемии превысило 217 тысяч человек. В России число заболевших приблизилось к 100 тысячам человек.

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