Определены победители второго конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году. Призеров назвали во время заседания координационного комитета, проведенного первым замглавы президентской администрации Сергеем Кириенко в понедельник, 15 июня.

В этом году на конкурс подано рекордное количество заявок — 11 085. Гранты на общую сумму в 4,6 млрд рублей получат 2 402 организации.

В первом конкурсе 2020 года уже было поддержано 2 017 проектов на общую сумму 4,1 млрд рублей. Таким образом, по итогам двух конкурсов финансирование выделяется на реализацию 4 419 социально значимых проектов некоммерческих организаций.

Почти половина победителей (1 1133 организации) получает гранты впервые. 573 из них в первый раз участвовали в конкурсе, остальные ранее принимали участие, но не выигрывали.

«Как мы знаем, президент принял решение о дополнительной поддержке некоммерческих организаций, которые помогают социальным группам, наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции и введенных ограничений», — напомнил Кириенко.

По его словам, из президентского резервного фонда выделено на эти цели 3 млрд руб. При этом 1 млрд из этой суммы уже может быть направлен социально ориентированным НКО на реализацию проектов помощи уязвимым группам населения. Они получат средства уже в июле и смогут сразу приступить к работе, добавил он.