Эксперты определили наиболее уязвимые для заболевания коронавирусом (2019-nCoV) категории людей. Это лица старше 45 лет, которые страдают хроническими заболеваниями.

Миру угрожает новый тип коронавируса

По состоянию на вечер пятницы в Китае официально зарегистрированы 26 смертей и 881 случай заражения вирусом 2019-nCoV. 36-летний мужчина в центральном китайском городе Ухань стал последней и самой молодой жертвой новой вспышки коронавируса, объявили местные органы здравоохранения в пятницу. Как сообщает The Time, у пациента не было никаких сопутствующих заболеваний. По данным комиссии по здравоохранению провинции Хубэй, где находится Ухань, мужчина был помещен в больницу 9 января, после того как у него на протяжении трех дней держалась высокая температура. Рентгенограмма показала, что у него инфекция легких и высокое количество лейкоцитов. Он скончался от смертельного вируса 23 января после падения сердечного ритма и остановки сердца.

Во всех других из 26 смертельных случаев жертвами вируса были лица гораздо старше по возрасту. Представители китайского здравоохранения сообщили о ранее существовавших у них заболеваниях, таких как диабет, гипертония или легочная инфекция. Согласно официальным данным, большинство жертв были в возрасте от 65 до 80 лет. Самыми старшими были двое 88-летних мужчин. Ранее 48-летняя женщина, страдавшая диабетом, была самой младшей из зарегистрированных жертв.

По состоянию на пятницу подавляющее большинство случаев заболевания зафиксировано в провинции Хубэй и ее окрестностях. Но вирус также распространился за границу, в том числе в Южную Корею, Японию, Таиланд, Вьетнам и Соединенные Штаты. В пятницу днем власти Сингапура сообщили о двух новых случаях, в результате чего число инфицированных в этой стране пациентов достигло трех. Отметим, что ежедневно из аэропорта Ухань, одного из крупнейших в Китае, производилось около 600 рейсов. Теперь они временно прекращены.

Лекарств пока не предвидится

Вирус 2019-нКоВ, принадлежит к тому же семейству, что и острый респираторный синдром (SARS) и респираторный синдром на Ближнем Востоке (MERS). По информации Fox News, уже установлено, что генетическая последовательность 2019-nCoV наиболее тесно связана с коронавирусами летучих мышей и змей.

«Что касается коронавируса из Ухани, мы не должны ожидать каких-либо эффективных лекарств или вакцин в ближайшем будущем. В долгосрочной перспективе, детальное знание молекулярной биологии этого вируса, вероятно, позволит получить лекарственные препараты и вакцины», — отмечает в редакционной статье на сайте медицинский эксперт телеканала, доктор Роберт Дэвид Сигел.

Коронавирус был впервые выявлен в середине декабря. Предполагается, что вспышка в Ухани началась с продажи диких животных на продовольственном рынке. Сейчас он закрыт на период расследования. По состоянию на пятницу в Китайской народной республики находились в изоляции как минимум 13 городов с совокупным количеством населения около 36 миллионов человек. Школы в Китае продлили свои зимние каникулы, а министерство образования КНР распорядилось не проводить в учебных заведениях массовые мероприятия или экзамены.

Мировые СМИ отмечают последовательность и организованные действия китайских властей, которые накопили опыт изоляции жителей во время вспышки заболевания SARS — "атипичной пневмонии" в 2002-2003 годах. Тогда власти страны создали первую в Китае общенациональную сеть отчетности и контроля заболеваний, созданную по образцу Центров по борьбе с заболеваниями США. Стало известно, что в Ухани будет построена больница на тысячу мест, чтобы помочь в лечении жертв эпидемии.

Она станет копией госпиталя, построенного в Пекине за шесть (!) дней в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии.

В бой идут китайские военные

Китайское государственное телевидение сообщило, что официальный Пекин примет более строгие и более целенаправленные меры по сдерживанию распространения нового коронавируса. Об этом шла речь на заседании государственного совета по борьбе с вирусами в пятницу. "Распространение вируса не было прекращено … Местные власти должны взять на себя больше ответственности и сделать это как можно более срочно", — сообщает Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Тем временем китайские военные выпустили руководство по профилактике пневмонии и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Документ на 16 страницах, как отмечает The Guardian, содержит мультипликационные фигуры воинов Китайской народно-освободительной армии (НОАК), а также имеет памятку по гигиене и профилактике заболеваний.

По информации The Associated Press, по всей стране власти отменили храмовые ярмарки и другие публичные мероприятия в связи с лунным Новым годом, который начался в пятницу. Сотрудникам метрополитена и автобуса в Пекине были выданы маски, перчатки и дезинфицирующее средство для рук, и им было поручено следить за признаками лихорадки у пассажиров. Городское правительство заявило, что вагоны метро и автобусы будут дезинфицироваться ежедневно. В заявлении городского правительства говорится, что главный аэропорт Пекина, второй по загруженности в мире, ранее создал отдельную зону для рейсов из Ухани с собственными удобствами для пассажиров и багажа.

AP сообщает, что все больше аэропортов начинают проверять пассажиров, прибывающих из Китая. Как отмечает агентство Bloomberg, перемещения китайских граждан во время новогодних каникул и в лунный Новый год в Китае часто называют самой крупной миграцией в мире. Дело в том, что на протяжении нескольких недель сотни миллионов людей посещают свои семьи. До начала распространения пандемии чиновники ожидали, что граждане КНР совершат около трех миллиардов поездок на самолетах и ​​поездах в период с 10 января по 18 февраля. Миллионы китайцев уже уехали за границу.

В пятницу власти Китая отдали жесткое распоряжение всем туристическим агентствам приостановить продажи внутренних и международных туров. В результате акции China Southern Airlines Co., перевозчика, наиболее подверженного воздействию места вспышки заболевания в провинции Хубэй, снизились на 14% с момента подтверждения второй смерти от вируса,. Крупнейшее в Китае онлайн-агентство путешествий Trip.com Group Ltd. потеряло 12 процентов стоимости акций.

Видео дня. Актриса Бочкарева устроила шоу в суде