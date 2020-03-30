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Московским полицейским определят места патрулирования в режиме всеобщей изоляции и выдадут указания о мерах, которые будут применяться к нарушителям. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ, подлинность которого подтвердил источник в силовых структурах.

Сотрудники правоохранительных органов будут отслеживать граждан на детских и спортивных площадках, открытых стадионах, пляжных зонах в парках, набережных, скверах, бульварах. Также москвичам нельзя собираться более двух человек на лавочках, площадках для выгула собак, во дворах жилых домов, возле поликлиник, детских садов, школ, автомоек, гаражей и автостоянок. Под запретом посещение кладбищ и мемориалов, а также смотровых площадок.

Полицейские будут информировать нарушителей об указе мэра Москвы об ужесточении режима самоизоляции в городе. В случае неповиновения и отказа граждан выполнить требования полиции, у них будет затребован паспорт для составления протокола об административной ответственности. Если же человек откажется предъявить документ либо при его отсутствии, при агрессивном поведении нарушителя и его сопротивлении, а также попытке скрыться с места правонарушения, сотрудники полиции будут доставлять граждан в отдел внутренних дел для выяснения личности и привлечения к административной ответственности.

Предпринимаемые меры необходимы исключительно для сохранения жизни и здоровья граждан, отметил источник издания. Уже началось патрулирование на севере Москвы.

С 30 марта решением мэра столицы Сергея Собянина в городе действует всеобщий режим изоляции. Покидать место проживания без уважительной причины запрещается всем жителям независимо от возраста. На улицу можно выходить в случае обращения за экстренной медицинской помощью, для выгула собак и похода в ближайший продуктовый магазин.

Позже аналогичные меры ввели в Подмосковье и Мурманской области.

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