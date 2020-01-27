В финал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» вышли представители четырех регионов Уральского федерального округа (УФО) и семи Сибирского федерального округа (СФО). Об этом говорится в сообщениях на сайте АНО «Россия — страна возможностей».

«Рамблер» писал, что в этом году заявки на конкурс «Лидеры России 2020» поступили из 68 стран мира. Всего было подано 233 830 заявок. В полуфиналы конкурса были приглашены 3 392 человека.

«Объявлены имена 30 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Уральского федерального округа. Из них 14 человек представляют Свердловскую область, шесть — Тюменскую область, шесть — Челябинскую область и четыре человека — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Участие в полуфинале приняли 262 конкурсанта», — говорится в сообщении.

Руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров отметил, что среди конкурсантов на Урале было много представителей династий энергетиков, металлургов, нефтяников, железнодорожников, экономистов, преподавателей и врачей.

«Еще одна особенность уральского полуфинала в том, что большой процент участников в своей работе прошел путь от специалиста до руководителя предприятия и подошли к испытаниям, уже имея серьезный управленческий опыт», — подчеркнул он.

От Сибирского федерального округа (СФО) в финал также прошли 30 человек. Из них десять — представители Новосибирской области, шестеро — из Томской области, четверо — из Красноярского края, по три финалиста представляют Алтайский край, Омскую и Иркутскую области, и один — из Кемеровской области.

В региональном полуфинале конкурса «Лидеры России», который состоялся 25-26 января в Экспоцентре Новосибирска, приняли участие 261 человек.

По словам Алексея Комиссарова, состав участников полуфинала в Сибири был очень разнообразный: предприниматели и врачи, госслужащие и начальник смены пожаротушения, автор романа и диджей.

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