Определение экспрессии генов, связанных с воспалением, поможет в разработке персонализированных методов лечения депрессии, что особенно важно для людей, которым не помогают антидепрессанты

Депрессия в современном мире служит одним из самых распространенных заболеваний. В Великобритании приблизительно 1 из 5 человек страдает от депрессии, и до трети из них считаются устойчивыми к лечению. Это означает, что лекарства не оказывают достаточного эффекта. Поиск новых терапевтических возможностей для лечения депрессии продолжается.

Исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона (Великобритания), совместно с Институтом Сан Джованни ди Дио Фатебенефрателли (Италия) и другими научными центрами при поддержке компании Janssen Pharmaceutica, было выполнено, чтобы понять, как экспрессия генов — процесс, который сигнализирует о выработке новых молекул — может быть использован для выявления пациентов, устойчивых к терапии.

Субстратом для исследования служили образцы крови, полученные от 130 пациентов с тяжелым депрессивным расстройством и 40 здоровых людей. Участники были набраны в рамках исследования «Биомаркеры депрессии» (BIODEP).

Ведущий автор исследования, доктор Анна Мария Каттанео из Института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа Лондона, сказала: «Хотя существует огромное количество данных о том, что воспаление при депрессии усиливается, до сих пор неясно, как именно это происходит и как это выглядит как на химическом уровне. В данном исследовании мы впервые продемонстрировали, что можно отличить пациентов с депрессией, которые не отвечают на терапию, от тех, кто реагирует на лечение антидепрессантами, на основании определения известных показателей воспаления. Это может потенциально обеспечить инструменты для оценки подходящего лечения для каждого пациента с депрессией».

Исследователи наблюдали более выраженные провоспалительные изменения на молекулярном уровне как среди пациентов, которые не реагировали на лечение антидепрессантами, так и среди пациентов, не принимавших лекарств, по сравнению с теми, кто отвечал на терапию антидепрессантами и здоровыми людьми. Эти данные подтверждают, что пациенты, которые не отвечают на терапию или не лечат депрессию, имеют повышенное воспаление по сравнению с контрольной группой.

Согласно полученным ранее данным, высокие уровни С-реактивного белка (СРБ) в крови указывают на воспаление в организме, и в настоящем исследовании ученые обнаружили более высокие уровни СРБ в крови у обоих групп пациентов, которые были устойчивы к лечению или его не получали.

Аналогичным образом, исследователи сообщили, что экспрессия нескольких генов, связанных с воспалением (включая IL-1-бета, IL-6, TNF-альфа и P2RX7), была выше у пациентов, резистентных к лечению, и тех, кто не принимал лекарств.

Ученые также обнаружили, что у пациентов с резистентностью к лечению и без приема лекарств снижается количество глюкокортикоидных рецепторов. С уменьшением количества этих рецепторов способность организма противостоять стрессу уменьшается, что увеличивает риск более тяжелых форм депрессии.

В результате, настоящее исследование предоставило важную информацию о механизмах, которые могут объяснить связь между воспалением и депрессией, что может улучшить персонализированный подход в психиатрии.



doi.org/10.1038/s41398-020-00874-7