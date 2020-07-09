Во Франции заявили о консенсусе по этому вопросу.

Министр культуры Франции Розлин Башело заявила, что в стране появилось «общественное согласие» по вопросу реконструкции шпиля собора Парижской Богоматери. По ее словам, решение будет принято в пользу восстановления части памятника в том виде, в котором она была до пожара.

«Общественное мнение и мнение руководителей сошлись по вопросу реконструкции. Памятник, имею в виду шпиль, будет восстановлен в том виде, в котором он был», — цитирует министра L’Orient le Jour.

Сообщается также, что в четверг, 9 июля, специальная комиссия, которая занимается вопросами восстановления Нотр-Дама после пожара, проведет свое собрание. На нем будут обсуждать методы, которые можно использовать при реконструкции собора.

Ранее французские СМИ писали, что в Нормандии собрались плотники из семи стран мира, чтобы восстановить каркас собора по старинной технологии. Таким образом они надеются показать, что этот способ не устарел и его можно использовать при реконструкции собора.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля 2019 года. Потушить его смогли утром 16 апреля. В результате пожара обрушился шпиль собора и часть крыши, было повреждено внутреннее убранство. Причиной пожара назвали строительные работы.