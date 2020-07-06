МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Главная тема IX Санкт-Петербургского международного культурного форума обозначена как «Культура цивилизации — цивилизация культуры», она подчеркивает ведущую роль культуры в цивилизации и развитии человечества, сообщает пресс-служба форума.

"Определена главная тема IX Санкт-Петербургского международного культурного форума: "Культура цивилизации — цивилизация культуры"… Основная тема форума выбрана с учетом признания ведущей роли культуры в развитии всего человечества", — говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, цивилизация неразрывно связана с культурой, а в период пандемии именно культура дала людям поддержку, надежду и уверенность в будущем.

В этом году Франция и Азербайджан посетят форум в почетном статусе "Страна-гость", специальным гостем станет Германия — это знаковое событие в рамках Года Германии в России, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Петербургский международный культурный форум, запланированный на 12-14 ноября, может пройти в очной форме, рассматриваются также возможные цифровые форматы участия. В состав оргкомитета форума вошли министр культуры РФ Ольга Любимова, советник президента РФ Владимир Толстой, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и другие.